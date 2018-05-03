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03.05.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Увеличилось количество пострадавших в ДТП под Ивановом

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: УГИБДД по Ивановской области Фото: УГИБДД по Ивановской области
Фото: УГИБДД по Ивановской области

В Ивановской области выросло число пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и иномарки: среди семерых травмированных - четверо детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном департаменте здравоохранения.

Как сообщалось ранее, ДТП на автодороге Юрьевец-Пучеж в Ивановской области произошло около 8:30. Близ деревни Елнать столкнулись школьный автобус ПАЗ и Nissan Almera.

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В полиции выяснили, что в ПАЗе в момент ДТП находились 18 детей 1-4 классов и двое сопровождающих учителей. Автобус под управлением 54-летнего водителя ехал из деревни Михайлово в село Елнать. Когда водитель начал левый поворот, его протаранила иномарка, выехавшая на встречную полосу для обгона. Во время столкновения автобус опрокинулся.

По первоначальным данным, среди пострадавших было двое взрослых. Одна из женщин в момент ДТП находилась на пассажирском сидении иномарки, вторая была в автобусе. Однако впоследствии выяснилось, что травмированных больше.

- Семь человек пострадали, среди них четверо детей. Тяжелых нет, - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, сразу после аварии пострадавших доставили в медицинский пункт школы в Елнати, где их осмотрел врач общей практики, а также специалисты бригады "скорой". Медицинская помощь потребовалась четырем ученикам и двум взрослым.

- Пять пострадавших, кроме одного учителя, которому помощь была оказана на месте, были направлены в Юрьевецкий филиал Кинешемской ЦРБ, где они проходят обследование. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. После обследования один ребенок с травмой грудного отдела позвоночника переведен в Областную детскую клиническую больницу, - рассказали в облправительстве. 
 
Сейчас с детьми и родителями работают психологи.

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