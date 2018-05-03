Омича осудили за продажу несуществующей майнинговой фермы

К трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима приговорил Ленинский районный суд Омска местного жителя, "продававшего" несуществующее оборудование для производства криптовалюты.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры, жертвами мошенничества стали двое начинающих криптовалютчиков - один живет в Новосибирске, другой в Санкт-Петербурге. Оба нашли в сети объявление о продаже подходящего для майнинга компьютерного оборудования, и в результате попались на удочку ловкачам, которые представлялись поставщиками техники из Китая.

В июне 2017 года злоумышленники предложили новосибирцу доказать, что у него есть необходимые для покупки 1,5 миллиона рублей. Сибиряк попросил родственников перечислить ему нужную сумму, а реквизитами перевода и персональными данными добровольно поделился с "лжепродавцом". Затем один из сообщников снял деньги в банке, использовав поддельные документы.

Через пару месяцев примерно также были похищены полмиллиона рублей, принадлежавших покупателю из Санкт-Петербурга. А вот третья попытка оказалась неудачной - омича, который хотел уйти из банка с 500 тысячами чужих рублей, задержал охранник и передал сотрудникам полиции.

Подсудимый признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда он обязан возместить ущерб пострадавшим. Приговор в законную силу не вступил.