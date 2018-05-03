ФСБ предупредила о возможных провокациях в Керченском проливе

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым отреагировало на заявление госпогранслужбы Украины о якобы "жесткой политике" РФ, выражающейся в тщательной проверке судов в Керченском проливе. В ответ на претензию в остановке невоенных судов для их осмотра пограничники сообщили, что ведут деятельность в штатном режиме, и в то же время предупредили о возможных провокация со украинской стороны.

- Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к пограничным органам РФ не поступало, - подчеркивается в сообщении пресс-службы Крымского погрануправления УФСБ.

Отмечается, что все действия России продиктованы необходимостью предотвращения попыток проникновения боевиков международных террористических и экстремистских организаций, незаконных мигрантов, а также контрабандного перемещения оружия и боеприпасов в Россию. Обозначены и еще две задачи - обеспечение безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.

- Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности этих мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин пообещал разработать алгоритм ответных действий в случаях пиратства Украины в Азовском и Черном морях. Этот вопрос возник после незаконного задержания украинскими пограничниками керченского судна "Норд" в нейтральных водах Азовского моря. Теперь для обеспечения безопасности крымских рыбаков разработан особый порядок, который предусматривает постоянную связь рыболовецких судов с пограничниками на определенной частоте.