Новости

Проект "Поморский карбас" стал обладателем национальной премии 20:05
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 20:04
Самолеты ВВС США подверглись воздействию китайских лазеров 19:56
Путин поручил выделять стипендии призерам Олимпиад 19:42
Ведущая "Эха Москвы" рассказала о деталях нападения на нее 19:39
ФСБ предупредила о возможных провокациях в Керченском проливе 19:24
Володин объяснил, почему нужно посмотреть "Собибор" Хабенского 18:54
Сергей Морозов рассказал, как привлечь в регион японский бизнес 18:51
В Финском заливе поисковики обнаружили пропавшую в 1942 году подлодку 18:43
Сериал "МакМафия" о российских преступниках продлен на второй сезон 18:42
В Подмосковье семья погибла, съев вишневое варенье 18:35
Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК 18:32
В КБР завели дело о гибели ребенка в канализационном люке 18:28
В Петербурге бизнесмена задержали за расстрел мужчины 18:13
В Ростовской области возбуждено дело на похитителей подростка 18:04
В парке Коломенское опрокинулась повозка, есть пострадавшие 18:02
Нижегородская мэрия разрешила жителям не платить за тепло 17:40
Уволен замначальника полиции Краснодара 17:33
В Москве открылась запись на факультеты "Серебряного университета" 17:14
В Бавария появится собственная пограничная служба 17:12
Армен Джигарханян возвращается в театр 17:10
Жителя Урала обвинили в убийстве двухлетней дочери знакомых 17:07
Первый регулярный авиарейс отправился из Новосибирска в Минск 17:01
Путин рассказал Инфантино о наследии ЧМ-2018 17:00
СФ: Россия и Беларусь будут укреплять разносторонее сотрудничество 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
03.05.2018 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ предупредила о возможных провокациях в Керченском проливе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым отреагировало на заявление госпогранслужбы Украины о якобы "жесткой политике" РФ, выражающейся в тщательной проверке судов в Керченском проливе. В ответ на претензию в остановке невоенных судов для их осмотра пограничники сообщили, что ведут деятельность в штатном режиме, и в то же время предупредили о возможных провокация со украинской стороны.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Азовском море создали спецгруппу для борьбы с украинским пиратством

- Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к пограничным органам РФ не поступало, - подчеркивается в сообщении пресс-службы Крымского погрануправления УФСБ.

Отмечается, что все действия России продиктованы необходимостью предотвращения попыток проникновения боевиков международных террористических и экстремистских организаций, незаконных мигрантов, а также контрабандного перемещения оружия и боеприпасов в Россию. Обозначены и еще две задачи - обеспечение безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.

- Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности этих мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Кабмин перенес завершение работ по безопасности Крымского моста

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин пообещал разработать алгоритм ответных действий в случаях пиратства Украины в Азовском и Черном морях. Этот вопрос возник после незаконного задержания украинскими пограничниками керченского судна "Норд" в нейтральных водах Азовского моря. Теперь для обеспечения безопасности крымских рыбаков разработан особый порядок, который предусматривает постоянную связь рыболовецких судов с пограничниками на определенной частоте.

Главное сегодня

Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК
Песков рассказал о сценарии инаугурации президента
Видео: На Украине горит склад с боеприпасами, жителей эвакуируют
Минкомсвязи допустил блокировку Viber вслед за Telegram
СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в "Зимней вишне"