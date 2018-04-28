РФ разработает алгоритм действий в случаях пиратства Украины

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин от имени членов Морской коллегии выразил возмущение захватом Украиной керченского рыболовецкого судна "Норд" и пообещал разработать алгоритм ответных действий в подобных ситуациях, когда соседнее государтво перешло к тактике незаконного захвата судов и российских граждан.

- Мы договорились, что в рамках Морской коллегии обсудим механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать безопасность нашим гражданам, оказавшимся в таких ситуациях фактически морского пиратства, - заявил Рогозин. - Российское государство будет защищать неотъемлемые гражданские и человеческие прав своих граждан.

Ранее Росрыболовство и ФСБ создали в Азовском море опергруппу для предотвращения ситуаций, подобных задержанию Украиной сейнера "Норд". Теперь с судами будут поддерживать постоянную связь. При появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно сообщать об этом сторожевым кораблям на определенной частоте.

Пограничное управления ФСБ России по Республике Крым с момента возвращения Крыма в состав РФ получило современные пограничные сторожевые корабли и катера, которые упростили выполнение этой задачи. В их числе ПСКР второго ранга "Изумруд", "Аметист" и "Проворный". В этом году пограничники планируют получть еще один пограничный сторожевой корабль.

Напомним, двоим из десяти членов экипажа судан "Норд" удалось вылететь в Россию через Минск по новым российским заграничным паспортам РФ. Еще семь членов экипажа и капитана Украина на выпускает на родину, требуя у них предъявления паспортов граждан Украины, фактически заставляя их стать гражданами этой страны.