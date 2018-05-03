Министра спорта Кубани отправили под домашний арест

Решением Октябрьского районного суда Краснодара министру физической культуры и спорта Кубани олимпийской чемпионке по легкой атлетике 62-летней Людмиле Черновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом корреспондентам "РГ" сообщил заместитель председателя райсуда Александр Прибылов.

- Суд согласился с мнением следователя Главного следственного управления ГУ МВД РФ об избрании для задержанной накануне женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, - пояснил он. - Уголовное дело в отношении Людмилы Черновой и других неустановленных пока лиц было возбуждено 26 апреля. 27 апреля Чернова была задержана, а на следующий день ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Инкриминируемые ей противоправные деяния, как было озвучено в суде, связаны с реализацией программы "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта на 2012-2014 годы". А выявленные нарушения касаются субсидирования футбольного клуба "Кубань" (который, как известно, является коммерческой организацией) за счет средств краевого бюджета.

Как пояснили в суде, в ходе заседания Людмила Чернова вину не признала, заявив о своей непричастности к противоправным деяниям. В связи с тяжестью предъявленного обвинения и состоянием здоровья фигурантки уголовного дела суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании для Черновой меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 июня включительно.

О возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Черновой и ее задержании "РГ" ранее уже писала.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства перечисления футбольному клубу Кубань" из бюджета Краснодарского края средств на сумму 886 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, были переведены на счет клуба якобы с финансовыми нарушениями. Сама Людмила Чернова находится дома в соответствии с решением суда.

На мобильные телефонные звонки министр спорта Кубани не отвечает. Ее дочь, известная семиборка Татьяна Чернова, от каких-либо комментариев отказалась, сказав журналистам "Российской газеты": "Сейчас никто из нас с прессой и кем-либо посторонним общаться не будет, и ничего комментировать мы не намерены".

Стоит отметить, что футбольный клуб "Кубань" начиная с 2015 года начал испытывать проблемы с финансированием, у него накопились долги как перед игроками, так и перед собственными сотрудниками. В 2017 году федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Людмила Чернова - олимпийская чемпионка-1980 в женской эстафете 4Х400 метров. В 2006 году назначена руководителем департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, который в 2012 год был преобразован в региональное министерство. Родилась 30 ноября 1955 года Норильске, в 1963-м с родителями переехала в Армавир, где в детско-юношеской школе занималась плаванием, а с 1970 года - легкоатлетическим многоборьем. Окончила Краснодарский педагогический институт. Заслуженный мастер спорта СССР, награждена почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". За время работы Черновой на посту главы ведомства Краснодарский край превратился в один из самых спортивных российских регионов.