Видео: На Украине горит склад с боеприпасами, жителей эвакуируют

В городе Балаклея Харьковской области горит склад с боеприпасами, местных жителей эвакуируют. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".

В настоящий момент пожарные и военнослужащие пытаются устранить огонь. В ликвидации пожара используется различная техника, в том числе танки и инженерная машина разграждения.

Изначальной причиной ЧП, как отметили в Генштабе ВСУ, послужило возгорание травы.

"Сегодня, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала, в Балаклее, на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминировании остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - заявили в ведомстве.

Происшествие приобрело иные масштабы после детонации нескольких снарядов. Очевидцы насчитали несколько десятков взрывов. В сети уже появились видеоролики с места происшествия. По некоторой информации, детонация одного из снарядов произошла после того, как на него наехал пожарный танк.

"Там много боеприпасов разбросано, работают саперы постоянно. А за пределами арсенала работают специалисты ГСЧС. Но это все произошло на технической территории, городу ничего не угрожает. Предварительно взрываются боеприпасы малого калибра - 120, 152, то есть не ракеты", - рассказали журналистам в министерстве обороны Украины.

"Сейчас из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, людей эвакуируют. Детей забираем из школ", - цитирует СМИ слова мэра города Ивана Столбового. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, что склады в городе Балаклея также горели в марте прошлого года. Тогда местные власти вынуждены были эвакуировать жителей из 7-километровой зоны. Кроме того, в воздушном пространстве над городом временно запретили полеты, а по близлежащим трассам - движение транспорта.