Под Ярославлем найдено тело участника "Последнего героя" Сергея Сакина

В Ярославской области найдено тело 40-летнего мужчины. По информации следственного управления СК РФ по региону, труп был обнаружен 2 мая в лесополосе возле деревни Коровино Мышкинского района, неподалеку от переправы через Волгу.

- Тело без внешних признаков насильственной смерти. Оно направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти и давности ее наступления, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Личность мужчины установлена. Как подтвердили в СК, это Сергей Сакин - российский писатель, участник шоу "Последний герой", пропавший в ноябре 2017 года.