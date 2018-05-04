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04.05.2018 04:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье устранили последствия циклона

Текст: Ольга Журман

Энергоснабжение, нарушенное в четверг из-за циклона, восстановлено в большинстве районов Приморского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Накануне из-за штормового ветра и сильных дождей в крае произошли массовые аварии на линиях электропередачи в 40 населенных пунктах восьми районов края. Без электроснабжения остались около 35,7 тысячи человек.

Приморские села остались без электричества из-за циклона

Всего, по данным департамента энергетики, за сутки в крае произошло 60 отключений электричества. Основная причина - обрывы, перехлесты проводов, а также падения опор линий электропередачи из-за сильного ветра или размыва грунта.

По информации минэнерго, 4 мая в пять утра по местному времени без света оставались около тысячи человек.

На данный момент авария устранена в большинстве сел Хасанского района, где была наиболее сложная ситуация. Также подача электричества восстановлена в Артеме, Уссурийске, Пограничном, населенных пунктах Пожарского и Октябрьского районов.

Продолжаются восстановительные работы в селах Тимофеевка Ольгинского района, Некруглово и Михайловка Михайловского района, Монастырище и Сибирцево Черниговского района.

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