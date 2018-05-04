Крымские пограничники задержали за браконьерство украинское судно

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04.05.2018 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержали за браконьерство украинское судно

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В районе мыса Тарханкут на западе полуострова пограничники сторожевого катера "Аметист" задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", приписанное к порту Очаков. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым
ФСБ предупредила о возможных провокациях Украины в Керченском проливе

Украинские рыбаки вели незаконный промысел деликатесной камбалы-калкана, используя сетные орудия лова в исключительной экономической зоне России. Всего на борту изъято несколько километров сетей. А судно и экипаж - пять граждан Украины - доставлены на территорию Республики Крым для процессуальных действий.

Ранее крымское пограничное управление предупредило о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков в Керченском проливе, а также о намерении жестко пресекать противоправную деятельность браконьеров. Действия пограничных органов ФСБ России в этой сфере строго соответствуют нормам международного морского права.

К слову, Украина продолжает незаконно удерживать у себя семь членов экипажа и капитана керченского рыболовецкого сейнера "Норд", которое было задержано Госпогранслужбой Украины в нейтральных водах Азовского моря. Лишь двоим из десяти рыбаков удалось покинуть Украину по новым заграничным паспортам, выданным российским посольством. Для этого из аэропорта Киева им пришлось вылететь в Минск.

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