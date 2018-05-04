В горах Сочи спасатели обнаружили тело пропавшего туриста

В пятницу специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС нашли тело пропавшего в районе хребта Алек туриста.

- Его обнаружили в каньоне реки Ац. По предварительной информации, 39-летний сочинец упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшего уже передали правоохранителям, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Как уже писала "РГ", параллельно проводился поиск еще одного туриста, который перестал выходить на связь в районе горы Сахарная. Как выяснилось, молодой человек сумел позвонить родным и выйти к базовому лагерю, откуда спасатели проводили его в город. Каких-либо травм и повреждений у него нет.