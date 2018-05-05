В Оренбургской области завели дело о гибели детей на пожаре

СУ СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух сестер семи и девяти лет во время пожара в селе Новотроицкое. Девочки из многодетной семьи сгорели в частном доме, в котором проживали вместе с матерью и дедушкой.

Уголовное дело завели по ч 3 ст 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи установили, что в доме проживали восемь человек: 31-летняя женщина, ее престарелый отец и шестеро малолетних детей. В момент происшествия хозяйка дома находилась у односельчанки в гостях. Дедушка обнаружил возгорание и разбудил старшего внука, который смог вынести из дома брата, двух сестер и помог пожилому человеку выбраться из горящего дома.

Старший внук и дедушка получили серьезные ожоги. У них поражено от 5 до 14 процентов тела.

Все пострадавшие в пожаре, в том числе двое мальчиков 11 и 12 лет и две девочки четырех и полутора лет, госпитализированы в районную больницу для медицинского обследования. Решается вопрос о переводе несовершеннолетних в реабилитационный центр города Оренбурга.

Среди одной из вероятных версий пожара следствие называет замыкание электрической проводки.