В Петербурге возбудили дело после наезда танка на зрителей

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту наезда танка Т-60 на посетителей уличного праздника. Три человека получили травмы.

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, расследование ведется в рамках статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, ЧП произошло 29 апреля в Парке 300-летия на фестивале "Боевая сталь". Танк Т-60 ездил по площадке, а на самом танке в это время находилось несколько зрителей. На очередной возвышенности три человека не удержались и упали на землю. Танк наехал на них.

Травмы получили три человека - 33-летний мужчина и двое детей 10 и 15 лет. У пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины, у мужчины перелом ноги.

Следователи выяснили, что посетители забрались на танк не просто так. Организаторы превратили катание на корпусе движущегося танка в аттракцион и со всех желающих брали по 300 рублей.

В региональном СК говорят, что организаторы мероприятия до сих пор не установлены. Ранее в администрации Приморского района "РГ" сообщили, что не имеют отношения к проведению данного мероприятия.