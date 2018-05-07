Пожар на Харанорском угольном разрезе в Забайкалье ликвидирован

Открытое горение пластов угля на Харанорском разрезе в Забайкальском крае ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, сейчас на бывшем очаге возгорания идет проливка площадей, на месте ЧП работают 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Как сообщают в МЧС, хотя открытого огня уже нет, на полную ликвидацию возгорания может уйти еще несколько дней, так как огонь ушел глубоко в пласты угля.

Напомним, масштабное возгорание на Харанорском угольном разрезе в Забайкальском крае началось 5 мая. Пострадавших нет, угрозы распространения огня тоже не выявлено.