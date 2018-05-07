В Бурятии на поиск пропавшего мальчика направили беспилотники

В Иволгинском районе Бурятии к поискам пропавшего вечером 6 мая двухлетнего мальчика подключили беспилотники, с помощью которых специалисты намерены обследовать берег реки, к которому не получается добраться на лодках, сообщили в СУ СК региона.

Следователи также рассказали о проверке близлежащего к поселку, где исчез ребенок, заболоченного оврага. "Был исследован каждый метр. Следов мальчика там не обнаружено", - пояснили в ведомстве.

Напомним, двухлетний ребенок пропал при странных обстоятельствах, играя с другими детьми во дворе. Никто из них не заметил, как малыш исчез.

Рядом с предполагаемым местом пропажи мальчика была обнаружена "свежая" надпись "Умрет". Имеет ли она отношение к исчезновению мальчика, выясняется.

По факту пропажи ребенка заведено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего"). Расследование продолжается.