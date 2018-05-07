Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня четырем бывшим высокопоставленным дагестанским чиновникам.

Бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова обвиняют в хищении бюджетных средств.

Адвокаты обвиняемых просили апелляционную инстанцию Мосгорсуда отменить постановление Басманного суда о продлении срока ареста и перевести их клиентов под домашний арест.

По словам адвоката, который защищает интересы Гамидова, его клиент не может помешать следствию, которое длится уже почти три года. За это время, по мнению защитника, все возможные доказательства по делу могли быть собраны, а все свидетели - допрошены.

Сам бывший врио премьера республики также заявил в суде, что бежать ему некуда и незачем и назвал свой арест "политическим заказом".

Защитники Шамиля Исаева также просили перевести его под домашний арест, так как в СИЗО он жалуется на ухудшение состояния здоровья.

В свою очередь следователь заявил суду, что, несмотря на высказывания адвокатов, волокиты по делу нет. По его словам, со всеми материалами защитники ознакомятся по окончании предварительного следствия. Прокурор также отметила, что по делу идет активная стадия сбора доказательств и планируется допросить большое количество свидетелей. Нарушений в постановлении суда первой инстанции прокуратура не нашла.

По версии следствия, экс-чиновники нанесли ущерб бюджету более чем на 100 миллионов рублей

Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов, после чего их доставили спецбортом ФСБ в Москву. Суд санкционировал заключение под стражу всех четверых. При обыске в роскошном особняке бывшего премьера был найден внушительный арсенал: золотой пистолет ТТ, два автомата Калашникова, пистолет Beretta и боеприпасы.

Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана, в результате чего, по версии следствия, республиканскому бюджету был нанесен ущерб на общую сумму в 107,8 млн рублей. В частности, по версии следствия, Юсуфов и экс-врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов в соучастии с иными лицами в 2013-2014 годах похитили свыше 41 млн рублей при реконструкции здания центра для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Остальные бюджетные миллионы, по версии следствия, были похищены при строительстве детского сада и реконструкции туристической базы.

Кроме того, Гамидову инкриминируется превышение должностных полномочий, которое, по версии следствия, нанесло ущерб бюджету Дагестана в 1,3 млрд рублей. Как считают следователи, в 2013 году Гамидов без проведения обязательной экспертизы экономической эффективности проекта подписал постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на сумму 1,3 млрд рублей. В итоге фирма не выполнила обязательства перед кредиторами, и по решению суда эта сумма была взыскана с республики.

За время работы специальной комиссии прокуроров и следователей из Москвы были также задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.