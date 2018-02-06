СК предъявил обвинение в мошенничестве врио премьера Дагестана Гамидову

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия с требованием арестовать чиновников Дагестана, задержанных вчера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, ФСБ задержало врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. На их рабочих местах и домах прошли обыски.

Как отмечается, чиновники подозреваются в хищении бюджетных денег, выделенных на социальные программы республики. Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье "мошенничество в особо крупном размере". Его подчиненным вменяется по одному эпизоду мошенничества.

Проверки в Дагестане начались в январе. За это время были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.