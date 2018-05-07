Дело об отравлении таллием в Таганроге передано в СК РФ

Уголовное дело о массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева передали для дальнейшего расследования в СК РФ. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Такое решение связано с широким общественным резонансом дела, пострадавшими по которому проходят 38 человек.
Обвиняемый - их 37-летний коллега Владислав Шульга. По сообщению Таганрогского городского суда, он признал свою вину в предъявленном ему обвинении и находится под домашним арестом.
Известно, что несколько пострадавших написали коллективное заявление в Следственный комитет России.