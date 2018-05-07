Пограничники отработали защиту Крымского моста от террористов

Пограничники Крыма во время сегодняшней антитеррористической тренировки отработали сценарий нейтрализации условных террористов, которые собирались совершить теракт в отношении Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

В тренировке участвовали корабельно-катерный и личный состав пограничного управления. По легенде учений террористы захватили промысловое судно в Керченском проливе и с его помощью хотели разрушить транспортный переход в Крым. При этом спецподразделениям ФСБ нужно было отработать приемы и способы высадки на различные корабли и продемонстрировать координацию своих действий на море.

По словам руководителей погрануправления, все задачи выполнены. Но на практике продолжительность таких спецопераций будет напрямую зависеть от удаленности захваченного объекта в открытом море и времени прибытия к месту боевых групп. В любом случае сама операция захвата и "зачистки" судна от террористов продлится не более 10-15 минут.

Напомним, ранее пограничники предупредили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.