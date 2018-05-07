В Краснодаре нашли тело утонувшей 12-летней девочки

В Краснодаре в районе Яблоновского моста обнаружили тело утонувшей 12-летней девочки.

Как ранее писала "РГ", школьница отправилась купаться с несколькими сверстниками на Кубань. Подростки попали в водоворот, но потом все смогли выбраться на берег, кроме этой девочки.

Поиски пропавшей школьницы продолжались несколько дней, пока, наконец, ее тело не обнаружили на отмели в районе Яблоновского моста. Об этом происшествии сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

