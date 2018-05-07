Следственный комитет РФ еще раз заявил ходатайство о переводе под домашний арест бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

"В суд поступило ходатайство следствия об изменении Малобродскому меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Оно будет рассмотрено 10 мая в 12 часов" - сказала представитель суда.

Напомним, что Алексей Малобродский обвиняется по делу о хищении бюджетных денег, которые были выделены министерству культуры. По решению того же Басманного суда он должен оставаться под стражей до 19 июня этого года.

Попытка Следственного комитета РФ еще раз отправить Малобродского под домашний арест - уже вторая по счету. Тот же Басманный суд рассматривал 24 апреля, первое ходатайство следствия о переводе Малобродского под домашний арест. И тогда суд неожиданно для всех отказал в его удовлетворении.

В Басманном суде объяснили, что отказ связан с тем, что СКР в своем ходатайстве о домашнем аресте привел те же мотивы, что и в ходатайстве о продлении ему срока стражи в СИЗО. В суде, объясняя отказ, заявили, что в ходатайстве следствия, по их мнению, не приведено разъяснений того, какие обстоятельства с тех пор изменились, и почему именно сейчас у Следственного комитета вдруг отпала необходимость в содержании обвиняемого под стражей.

Формально получилось, что суд продлил Малобродскому срок в СИЗО, а спустя всего восемь дней следствие попросило для него домашнего ареста.