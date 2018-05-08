В Самаре пособника ИГ суд приговорил к 18 годам колонии

В Самаре Приволжский окружной военный суд приговорил сторонника запрещенной в России террористической организации "ИГ" к 18 годам в колонии строго режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщили в окружном суде.

Столь строгое наказание суд назначил по совокупности преступлений. Осужденный признан виновным в подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

Задержали пособника террористов еще в феврале прошлого года. В поле зрения силовиков он попал как член экстремистской ячейки, которая базировалась в нелегальном молельном доме, в котором обнаружили взрывчатку.

Молодого человека в интернете завербовали эмиссары террористической организации. Его готовили к подрыву машины с полицейскими. Он должен был захватить их оружие и совершить более массовый теракт. Пособники из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на покупку необходимых компонентов для изготовления взрывного устройства, а также прислали соответствующие инструкции.

В квартире молодого человека силовики нашли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы - металлические шарики.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.