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08.05.2018 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре пособника ИГ суд приговорил к 18 годам колонии

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре Приволжский окружной военный суд приговорил сторонника запрещенной в России террористической организации "ИГ" к 18 годам в колонии строго режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщили в окружном суде.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Столь строгое наказание суд назначил по совокупности преступлений. Осужденный признан виновным в подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

Задержали пособника террористов еще в феврале прошлого года. В поле зрения силовиков он попал как член экстремистской ячейки, которая базировалась в нелегальном молельном доме, в котором обнаружили взрывчатку.

Молодого человека в интернете завербовали эмиссары террористической организации. Его готовили к подрыву машины с полицейскими. Он должен был захватить их оружие и совершить более массовый теракт. Пособники из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на покупку необходимых компонентов для изготовления взрывного устройства, а также прислали соответствующие инструкции.

В квартире молодого человека силовики нашли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы - металлические шарики.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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