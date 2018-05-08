В Новосибирске осудили медсестру за жестокое обращение с ребенком

Ленинский районный суд рассмотрел дело бывшей медсестры детской городской больницы №4, которая обвиняется в жестоком обращении с ребенком. Как сообщили в пресс-службе суда, женщину приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Ролик с кадрами происшествия был опубликован месяц назад. В сообщении суда говорится, что работник клиники "причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье". Таким образом, сам факт крайне неосторожных действий можно считать доказанным. Изначально же ролик вызвал немало споров, так как в нем запечатлен лишь силуэт медработника, которая, по всей видимости, во время процедуры осмотра грубо хватает ребенка, а затем буквально швыряет его обратно на смотровой стол.

Кадры, опубликованные в сети, сняла на камеру мобильного телефона одна из посетительниц больницы. Позже выяснилось, что в объектив попала восьмимесячная девочка, от которой в роддоме отказались родители. Широкий резонанс происшествия стал причиной проверок медучреждений. Кроме того, региональный минздрав рекомендовал руководству больниц установить камеры видеонаблюдения в отдельных помещениях.

В то же время, как рассказала после визита в клинику омбудсмен по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева, малыш не получил каких-либо повреждений и его здоровью ничто не угрожает. К слову, сразу после публикации видео в сети, около десятка семей заявили о желании принять ребенка.