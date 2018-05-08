Завершено расследование дела о долгострое уральского барда Новикова

Второй отдел по особо важным делам СК Свердловской области завершил расследование мошенничества в сфере строительства, фигурантами которого являются известный уральский шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.

Напомним, следствие рассматривает версию, согласно которой с ноября 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые воспользовались доверием пайщиков жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" и присвоили их средства.

"Они знали, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной компании и не требуется дополнительных вливаний. Однако часть денег по подложным документам все равно перевели на счета ряда юридических лиц и обналичили", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Потерпевшими по делу признаны 65 физических лиц и одно юридическое лицо (сам кооператив). Общий ущерб составил более 54 миллионов рублей.

Фигуранты обвиняются в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Третий участник сговора - помощница замминистра - ранее признала свою вину, ее дело суд рассматривает отдельно.

"Невзирая на то, что дома стоят, следствие отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я собственник земли, отданной под стройку, стоимостью более 100 миллионов. Для завершения строительства я вложил в проект еще 72 миллиона - больше, чем все пайщики вместе взятые, в два раза", - ранее прокомментировал бард Александр Новиков.