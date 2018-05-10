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10.05.2018 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске передали в суд дело об ограблении инкассатора

Текст: Денис Передельский (Брянск)

Прокуратура Советского района города Брянска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на инкассатора с применением насилия, опасного для жизни.

Брянец предстанет перед судом за попытку поджечь сотрудницу МВД

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, перед судом предстанет 20-летний местный житель. По версии следствия, в марте этого года у входа в отделение почтовой связи он напал на сотрудника областного управления инкассации.

Налетчик ударил его деревянной битой по голове и выхватил сумку, в которой находилось чуть более одного миллиона рублей. В ходе расследования обвиняемый признал себя виновным. Кстати, он хорошо подготовился - несколько дней наблюдал за инкассаторской машиной.

- Похищенные деньги частично были потрачены на покупку автомобиля, пневматического пистолета, продуктов питания и спиртного, - рассказали в прокуратуре области. - Часть он подарил друзьям, а оставшиеся деньги выдал сотрудникам полиции.

На автомобиль и пистолет в ходе расследования был наложен арест для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением.

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