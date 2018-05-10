В Ульяновске задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу ДТП, в результате которого в Ульяновске накануне погиб шестилетний ребенок. Ей оказалась 24-летняя девушка. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

- В настоящий момент с женщиной работают следователи. Была ли она пьяна в момент ДТП - пока неизвестно, - добавили в ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 9 мая. Шестилетний ребенок попал под колеса автомобиля, когда переходил улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм мальчик погиб на глазах у родителей, которые в момент ДТП шли по "зебре" чуть позади него. Водитель с места аварии скрылся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.