Из-за пожара на шахте "Распадская" эвакуировали 195 горняков

Всех горнорабочих, находившихся в момент возгорания на шахте "Распадская" под землей, удалось вывести на поверхность.

Как сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, на глубине 500 метров находились 195 человек. После объявления эвакуации все они оперативно покинули шахту.

По предварительной информации экстренных служб, причиной ЧП стал загоревшийся под комбайном уголь.

Точные обстоятельства происшествия предстоит установить специальной комиссии Ростехнадзора. Свою проверку начала и региональная прокуратура.