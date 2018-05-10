Названа причина стрельбы в новосибирском колледже

В прокуратуре Новосибирской области организовали проверку после трагедии в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина. Как сообщил "РГ" старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, по предварительным данным, студент выстрелил в сокурсника из личных неприязненных отношений.

Молодой человек пронес гладкоствольное ружье в разобранном виде и собрал его уже в коридоре учебного заведения. После этого он вошел в аудиторию и выстрелил в сторону учащихся. Заряд попал в плечо 18-летнего однокурсника, который сейчас находится в операционной местной больницы. Еще двое студентов, выпрыгнувшие из окна, попали в клинику с переломами средней тяжести.

- Один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой несовершеннолетний - перелом стопы, - уточнил Дмитрий Лямкин, добавив, что после одного выстрела виновник паники вышел в коридор и нанес себе смертельное ранение.

Сейчас органы прокуратуры проводят проверку соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения. По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц.