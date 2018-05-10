Названа возможная причина пожара на шахте "Распадская"

Причиной пожара на шахте "Распадская" в Кемеровской области стало возгорание технического оборудования, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Распадской угольной компании".

На аварийном участке на глубине 500 метров находились 195 горняков, все они были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Работа шахты приостановлена, но системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, поэтому там остались пятеро горняков, занимающихся водоотведением. Кроме того, возгорание устраняют 11 горноспасателей.

Врио губернатора области Сергей Цивилев взял ситуацию на личный контроль, создан оперативный штаб. Проверкой ЧП уже занялась местная прокуратура и комиссия Ростехнадзора.