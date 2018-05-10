Охранник колледжа в Барабинске отсутствовал на месте перед стрельбой

В четверг утром один из первокурсников колледжа в Барабинске, где учатся будущие железнодорожники, опоздал на занятия. На его отсутствие никто даже внимания не обратил - парень явно не был "звездой" класса. Тихий, молчаливый, ни с кем не общался. Он появился в дверях спустя какое-то время после звонка. Наперевес с ружьем. Зашел в аудиторию и почти в упор пальнул в одного из сокурсников.

Дробь пробила плечо. Началась паника, кто-то застыл от ужаса, трое ребят выпрыгнули в окно со второго этажа. Один из них сломал кости стопы, второй - голеностопные суставы обеих ног. Раненый подросток - в реанимации, его прооперировали, достав из тела дробь. "Дошутились, теперь я пошучу" - таким был смысл слов студента, произнесенных еще до того, как он в первый раз нажал на спусковой крючок. Позже, в коридоре, стрелок нанес себе ранение, несовместимое с жизнью.

Фото с кровью на полу и даже с телом погибшего быстро просочились в соцсети. Там же "очевидцы" за рассказы с подробностями просили вознаграждение - немного, рублей пятьсот. Были ли они на самом деле в той аудитории или просто решили выдать себя за "ценных" информаторов, - это не важно.

Главное, что отметили эксперты, - подростков очередная трагедия (а подобное не так давно происходило в других регионах) как будто и не испугала. Они даже готовы на ней зарабатывать. Привыкли?.. Ивантеевка, Улан-Удэ, Стерлитамак - каждый из таких случаев становится поводом для проверок, предупреждений, профилактических бесед и мероприятий. Безрезультатно: дети опять берутся за оружие.

Что характерно, преподаватель Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина в первые секунды, увидев в классе ружье, подумал, что это очередная проверка готовности к экстренным случаям. Но прозвучал выстрел. Самый настоящий. По словам преподавателя, который в тот момент скомандовал "всем на пол!", парень с оружием в руках вышел в коридор. В эту паузу учеников удалось вывести в соседнее помещение, совмещенное с классом. Так что стрелок вернулся уже практически в пустой кабинет. Говорить с учителем не стал. Снова вышел за дверь, и прозвучал последний выстрел.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, пока возбуждено уголовное дело по одной статье УК РФ - о покушении на убийство. Однако позже следователи инициировали целый ряд уголовно-процессуальных проверок. В поле зрения следствия и действия администрации колледжа, не исключено, что они допустили халатность, повлекшую гибель человека, и поведение родителей ученика - необходимо выяснить, как хранилось оружие, которое он взял из дома. Будет дана оценка и работе сотрудников ЧОПа, которые должны были обеспечить безопасность в стенах учебного заведения.

Вероятнее всего, будут возбуждены новые уголовные дела и приняты иные меры: так, соблюдение законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения проверяет прокуратура. Но несмотря на очередное "закручивание гаек", едва ли можно с уверенностью сказать, что подобный инцидент не произойдет снова где-нибудь на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье, а может быть, в соседней с барабинским колледжем школе.

По предварительным данным, утром на месте не было охранника учебного заведения. Но что он мог сделать, даже если бы сидел на вахте? Шестнадцатилетний парнишка, который заходил в эти двери на протяжении последних восьми месяцев, пронес отцовское ружье Иж-18 в разобранном виде. В рюкзаке. Поднявшись на нужный этаж, собрал его в помещении туалета и уже тогда пошел в аудиторию. Непонятно, помогла бы в этом случае даже рама металлодетектора, которой в колледже нет.

- Такие установки должны быть отрегулированы на определенную чувствительность, в противном случае они будут пищать на все подряд: ключи, мелочь, пряжку от ремня, - поясняет замдиректора по техническим вопросам союза охранных предприятий "Крук-С" Андрей Галынский. - Так и происходит, например, в метро, где рамы металлодетекторов также не настроены на определенный вес подозрительных предметов. В итоге, когда через них проходят тысячи человек в день, на писк, по сути, никто не обращает внимания. Проверяют, конечно, сумки, смотрят на подозрительную внешность, но сама рама уже бесполезна. Только настроенное специалистами оборудование и наличие ручного детектора у охраны могли предотвратить трагедию.

Неужели единственный способ уберечься в школе от ножей и пистолетов - обыскивать учеников на входе? В это невозможно поверить. И эксперты, конечно, в первую очередь говорят о другом: бороться надо с причиной подобных поступков. Избежать того, чтобы детям вообще приходили в голову подобные мысли, - это сверхзадача. Вовремя разглядеть несчастного подростка, который балансирует на грани отчаяния, - это вполне достижимо.

Практически в каждом школьном сообществе, в каждом классе есть лидер и потенциальные аутсайдеры, которые становятся объектом для травли, если негативную энергию учеников не пустить в социально приемлемое русло. Для этого преподавателей нужно обучать хотя бы азам медиации, а в сегодняшней ситуации подобные курсы проходят лишь единицы. Но дело не только в профессиональных навыках педагогов, но и, увы, в нашей общей болезни - равнодушии к другим.

Прямая речь

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:

- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования данного уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие. Как отметил Александр Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.