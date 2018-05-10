После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей

В Следственном комитете заявили о проведении ряда уголовно-процессуальных проверок после стрельбы в колледже Барабинска. В частности, следствие оценит действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть человека и ранение учащегося (статья 293 УК РФ).

Кроме того, будут изучены действия родителей первокурсника, который сегодня утром принес в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина ружье и открыл стрельбу. Возможно, имело место небрежное хранение оружия (статья 224 УК). Не останется без внимания и деятельность ЧОП, сотрудники которого были обязаны обеспечить безопасность учеников. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем оказании услуг (статья 238 УК РФ).

Как подчеркнули в ведомстве, пока возбуждено одно уголовное дело - о покушении на убийство, продолжается сбор доказательств.

Как сообщала "РГ" утром 16-летний подросток выстрелил в сокурсника, после чего свел счеты с жизнью. Испугавшись стрельбы, трое учащихся выпрыгнули из окна кабинета. Они получили различные травмы.