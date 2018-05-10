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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии пропавшего двухлетнего мальчика нашли мертвым

Текст: Оксана Грибанова

В Бурятии рядом с островом реки Селенги рыбак обнаружил тело пропавшего 6 мая двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Мужчина обратился в полицию. Прибывшая к месту ЧП следственно-оперативная группа по одежде опознала ребенка.

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Причину смерти мальчика определит судебно-медицинская экспертиза - она уже назначена, пояснили следователи.

Напомним, об исчезновении ребенка в Иволгинском районе республики стало известно 7 мая.

По данным следователей, ребенок играл во дворе с детьми, пока его мать в течение 20 минут находилась в гостях. В это время малыш бесследно исчез.

Рядом с предполагаемым местом пропажи мальчика специалисты обнаружили надпись "Умрет".

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