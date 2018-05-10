В Красноярском крае на главу района завели дело за миллионные "откаты"

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Богучанского района, ему инкриминируют ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки с вымогательством в крупном размере". Об этом сообщили в УФСБ по Красноярскому краю.

По данным сотрудников ФСБ и полиции, чиновник организовал на территории возглавляемого им района преступную схему, по которой вымогал деньги у бизнесменов, ведущих здесь строительство объектов недвижимости, при этом сумма "откатов" составляла до десяти процентов от стоимости каждого контракта.

Как рассказали в краевом ФСБ, за время нахождения в должности главы района он неоднократно получал от предпринимателей взятки и "откаты" за "содействие" в строительстве. В последнем таком случае он требовал миллион рублей от гендиректора подрядной организации, который в рамках муниципального контракта строил детский сад. Чтобы получить деньги, чиновник намеренно чинил строителям искусственные препоны при возведении объекта, отчего те терпели убытки. В итоге бизнесмен был вынужден передать миллион рублей Бахтину через посредников.

- Общая сумма, полученная главой Богучанского района от различных предпринимателей, сейчас уточняется, - пояснили в ФСБ региона.

В данный момент он задержан и помещен под стражу.