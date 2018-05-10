Чиновника Ростехнадзора по СЗФО заподозрили в афере на миллионы

В Петербурге высокопоставленный чиновник Северо-Западного управления Ростехнадзора стал фигурантом дела о хищениях из компенсационных фондов саморегулируемых организаций. С самого утра сотрудники полиции и ФСБ проводили обыски в зданиях Ростехнадзора и изымали документы, имеющие значение для расследования.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в общей сложности проведено 13 обысков.

По версии следствия, 57-летний чиновник обеспечивал покровительство некоммерческим организациям и содействовал им в хищении крупных сумм. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорят, что за свою деятельность чиновник регулярно получал транши в размере не менее одного миллиона рублей.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник уточняет, что часть средств чиновнику передавали через дочь. На эти деньги приобреталась жилая и коммерческая недвижимость. А общая сумма средств, которую похитила группа, составляет около 4 миллиардов рублей.