Убита мать бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

При нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, которая проживает в Адыгее, была убита его мать. Отец и сестра экс-заместителя главы Кубани (Мурат Ахеджак умер в декабре 2010 года) с ранениями доставлены в больницу. Трагедия разыгралась в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи сегодня днем. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

- Нападавшие ворвались в дом семьи Ахеджаков и устроили там резню, - сообщил источник. - Мать Мурата Ахеджака скончалась на месте происшествия. Отец и сестра бывшего вице-губернатора доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас здание, где произошло убийство, оцеплено, там работают следователи. Причины нападения устанавливаются. Идет розыск лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Корреспондентам "РГ" удалось дозвониться до руководителя Следственного управления СК по Республике Адыгея Александру Глущенко. Он рассказал, что в настоящий момент направляется на место разбойного нападения в аул Псейтук. Уже известно, что в доме обнаружен один труп. Время наступления смерти, по его словам, определят эксперты.

Известно, что на момент смерти Мурата Ахеджака его отец Казбек Исмаилович Ахеджак являлся соучредителем нескольких фирм и владельцем большого числа квартир в Краснодаре.