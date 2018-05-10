В Адыгее после убийства матери Мурата Ахеджака возбудили дело

По факту убийства Луизы Юсуфовны Ахеджак - матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "разбой". Об этом "РГ" сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Адыгея.

Как ранее писала "РГ", на семью бывшего вице-губернатора, которая проживает в Адыгее, напали неизвестные. В результате была убита его мать. Отец и сестра экс-заместителя главы Кубани (Мурат Ахеджак умер в декабре 2010 года) с тяжелыми ранениями доставлены в краснодарскую больницу. Трагедия разыгралась в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи в ночь со среды на четверг.

- 10 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы, - пояснил ситуацию старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Адыгее Руслан Сетов. - Еще двое граждан, 81-летний мужчина и 49-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализированы. В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее. Работу на месте курирует руководитель СУ СКР по Республике Адыгея Александр Глущенко.

Как стало известно "РГ" из источников, близких к правоохранительным органам, на данный момент следствие располагает информацией о том, что нападавших было четверо, все они находились в масках. Также, по всей вероятности, членов семьи Мурата Ахеджака пытали. Причины нападения на семью бандитов пока не известны.

В дом семьи Ахеджак в ауле Псейтук прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На своей странице в социальных сетях он выразил глубокие соболезнования родственниками погибшей и пострадавших, а также написал, что "шокирован произошедшим". Он заявил, что взял под личный контроль расследование этого жестокого преступления

Соболезнования семье Ахеджак направил также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Известно, что 81-летний Казбек Исмаилович Ахеджак и 49-летняя сестра бывшего вице-губернатора находятся в Краевой клинической больнице № 1 в Кранодаре. Об их состоянии пока ничего не сообщается.