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10.05.2018 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанный при попытке контрабанды Т-34 подарили музею на Урале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Челябинской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Челябинской области
Фото: Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Ко дню Победы историко-краеведческий музей города Верхнего Уфалея в Челябинской области получил долгожданный подарок. Ему передали задержанный при попытке контрабанды через границу танк Т-34-85, задержанный уральскими пограничниками на станции Карталы в 2015 году, сообщили в четверг УФССП региона.

- Исполнительный документ о конфискации и передаче в собственность государства военного раритета поступил в Карталинский отдел судебных приставов в августе 2017 года, - сообщила представитель службы судебных приставов Ольга Шебанова. - Более полугода продолжалась переписка с ведомствами, которые изъявили желание принять легендарный танк на свой баланс. И после согласований с Министерством культуры России было решено передать его в историко-краеведческий музей города Верхнего Уфалея.

Фото: Пресс-служба Южного таможенного управления
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Все это время танк Т-34-85 находился на ответственном хранении таможенного поста в Карталах. И хотя после проверки выяснилось, что танк 45 года выпуска до сих пор в отличном состоянии и на ходу, приставы решили поберечь раритетную технику и доставить ее в музей на трале. 9 мая танк торжественно доставили к зданию администрации Верхнего Уфалея, где его немедленно облепила местная детвора.

Такого ценного экспоната, по отзывам властей, в городе еще не было.

Нашумевшая история о контрабанде легендарного символа русского оружия произошла в августе 2015 года. В грузовом составе, следовавшем в Казахстан через город Карталы в Челябинской области, при пограничном досмотре был обнаружен танк, который отправитель даже не пытался скрыть от посторонних глаз - он путешествовал на открытой платформе без брезентового чехла. В сопроводительных документах на груз значилось, что боевая машина является культурной ценностью РФ. Согласно справке, "советский средний танк "Т-34-85" стал завершающей модификацией танка Т-34 и был поставлен на вооружение Красной Армии 23 января 1944 года, а после завершения войны составлял основу танковых войск СССР вплоть до середины 1950-х годов".

Специалисты установили, что оружейная часть танка выведена из боевого состояния. При этом никаких разрешительных документов на его вывоз из страны у перевозчика не оказалось.

Как выяснилось в ходе следствия, танк пересек всю Россию с запада на восток. Московский предприниматель приобрел его за 20 тысяч евро у гражданина Литвы, который в свою очередь вывез 34-ку с территории Польши. Затем москвич задекларировал танк в России, как предмет исторического коллекционирования, и тут же перепродал в Казахстан за 230 тысяч евро. Однако разрешения на вывоз из страны запрашивать не стал, иначе ему пришлось бы выплатить крупную таможенную пошлину.

Желание сэкономить обернулось приговором суда. В марте прошлого года предпринимателю было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и конфискацией предмета контрабанды в доход государства. Обжаловать это решение в вышестоящем суде ему не удалось.

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