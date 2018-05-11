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11.05.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ульяновские медики пытались скрыть отравление пациентки формалином

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Прокуратура Ульяновской области завершила проверку в связи с врачебной ошибкой, когда в организм пациентки Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Екатерины Федяевой в ходе плановой операции вместо физраствора ввели формалин.

Напомним, это случилось 15 марта, а 5 апреля пациентка, вопреки усилиям московских специалистов, скончалась.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что в смерти девушки могут быть виноваты не только медработники, непосредственно перепутавшие препараты, но и должностные лица лечебного учреждения, некоторое время после инцидента скрывавшие случившееся от других врачей и от родственников пациентки. Возможно, если бы они раньше обратились за помощью, а не пытались исправить ошибку самостоятельно, девушку удалось бы спасти.

- Потерянное время серьезно сказалось на ухудшении здоровья пациентки и крайне усложнило другим специалистам задачу спасения ее жизни, - пояснили "РГ" в прокуратуре Ульяновской области.

В отношении медицинских работников, по вине которых в организм пациентки попал токсин, уже расследуется уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Оно предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Вместе с тем, прокуратура требует наказать и должностных лиц, пытавшихся скрыть инцидент. По мнению специалистов надзорного ведомства, их действия можно квалифицировать по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокурор Засвияжского района Ульяновска уже направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения еще одного уголовного дела.

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