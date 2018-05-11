Новосибирский колледж возобновил работу после стрельбы

Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина возобновил работу в обычном режиме. Об этом "РГ" сообщили в приемной учебного заведения. Состояние пострадавших во время вчерашней стрельбы учащихся медики оценивают как стабильное, несмотря на то, что один из студентов, получивший огнестрельное ранение, остается в реанимации.

Как ранее рассказали в районной ЦРБ, операция по удалению дроби из плеча молодого человека длилась чуть более часа и прошла спешно. Уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Любови Зябревой удалось пообщаться с пострадавшим, по его словам он не конфликтовал с сокурсником, который взял в руки ружье.

Напомним, вчера утром один из учащихся колледжа пронес в рюкзаке разобранное гладкоствольное ружье Иж-18. Поднявшись на второй этаж, он собрал оружие 16 калибра, заряди и вошел в одну из аудиторий. Прямо от двери произвел выстрел, заявив о том, что это ответ на насмешки сокурсников. Заряд дроби попал в плечо молодому человеку, сидевшему напротив двери.

В начавшейся панике трое учеников выпрыгнули из окна, двое из них позже были госпитализированы с переломами ног. После этого стрелявший вышел за дверь. Педагог, сначала приказавший всем лечь на пол, в это время вывел детей в соседнее помещение для практических занятий. Вскоре молодой человек с ружьем вернулся в класс, но увидев, что никого за партами не осталось, вновь вышел и в коридоре нанес себе ранение несовместимое с жизнью. Ружье было оформлено на отца погибшего студента.

- Все студенты - участники событий проживают в обычных семьях, в которых родители работают, семьи на профилактических учетах не состояли, - отметила Любовь Зябрева. - Семнадцатилетний стрелявший подросток, судя по характеристике, учился не очень успешно, но при этом его поведение никаких нареканий не вызывало: парень характеризуется как неконфликтный, активный, уравновешенный, проявляющий интерес к внеклассным мероприятиям.

Известно, что в штате колледжа есть и психолог, и работники социальных служб. Оценку их работе теперь даст региональная комиссия по делам несовершеннолетних. Региональная прокуратура в свою очередь проверку соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, чтобы также оценить действия должностных лиц.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство, занимается Следственное управление СКР по Новосибирском области. При этом дело, по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина, находится на контроле центрального аппарата ведомства. Следователи тоже проводят ряд процессуальных проверок действий сотрудников учебного заведения, родителей подростков и лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.