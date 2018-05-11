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11.05.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после пожара на судне в Кронштадте

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петербургский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту пожара на гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич", стоящем на ремонте в доке Кронштадского морского завода.

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- На место выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей и криминалистов, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию.

ЧП на корабле случилось сегодня утром - предположительно во время сварочных работ в трюме. Судно заволокло дымом, с него эвакуировали 10 человек. К счастью, никто не пострадал, однако на борьбу с огнем отправили 129 спасателей и 29 единиц техники. Горючих материалов на судне не было - оно в ремонте с 2016 года.

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