СК начал проверку после пожара на судне в Кронштадте

Петербургский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту пожара на гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич", стоящем на ремонте в доке Кронштадского морского завода.

- На место выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей и криминалистов, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию.

ЧП на корабле случилось сегодня утром - предположительно во время сварочных работ в трюме. Судно заволокло дымом, с него эвакуировали 10 человек. К счастью, никто не пострадал, однако на борьбу с огнем отправили 129 спасателей и 29 единиц техники. Горючих материалов на судне не было - оно в ремонте с 2016 года.