В Севастополе нашли нарушения пожарной безопасности в 63 ТЦ

В Севастополе в результате внеплановых проверок найдены нарушения противопожарного законодательства в 63 торговых центрах. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры города.

- 63 торговых комплекса города, имеющих развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта эксплуатируются с нарушениями и могут угрожать жизни и здоровью людей, - сказано в сообщении.

По итогам проверок прокуратура внесла 43 представления об устранении нарушений, возбудила 103 дела об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. В сумме они оштрафованы на 1,5 миллиона рублей.

В суды направлены 20 исковых заявлений с требованием устранить нарушения пожарной безопасности. Вместе с ними поданы ходатайства о приостановления эксплуатации зданий и помещений в качестве обеспечительных мер. Судьи удовлетворили 13 таких ходатайств.

Кроме этого, в результате проверок возбуждены уголовных дела в отношении руководства одного из ТРЦ, судебных приставов и сотрудников МЧС.

- СУ СК РФ по Севастополю в отношении должностных лиц ПАО "Муссон" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко. - По факту совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), часть 1 статьи 293 УК РФ (халатность) возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Севастополю и ГУ МЧС России по Севастополю.