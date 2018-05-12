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12.05.2018 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после гибели шахтера-взрывника в Нижнем Тагиле

Текст: Светлана Добрынина

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей сегодня утром на шахте "Естюнинская", где при проведении взрывных работ погиб горняк. На глубине 240 метров трое рабочих закладывали взрывпакеты для их последующего уничтожения. На поверхность поднялись только двое рабочих, тело третьего мастер обнаружил на глубине.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области.

- Погибший - машинист скреперной лебёдки с правом ведения взрывных работ, 1984 года рождения. При осмотре тела погибшего у него обнаружены признаки взрывного травмирования, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выясняются все обстоятельства трагедии. Проведён осмотр тела умершего, назначена судебная медицинская экспертиза, истребована и анализируется документация о проводившихся на шахте работах (в том числе - журналы инструктажа и выдачи взрывных веществ) с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте, допрашиваются рабочие и руководство шахты.

Виновному в ЧП грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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