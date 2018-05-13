На городском кладбище нашли тело "владикавказского стрелка"

Полиция столицы Северной Осетии обнаружила на одном из городских кладбищ тело мужчины, который накануне устроил стрельбу и ранил двоих человек возле спортивного комплекса "Олимп".

По информации пресс-службы МВД Северной Осетии, сигнал о том, что на одном из кладбищ Владикавказа "обнаружено тело молодого человека с признаками самоубийства", поступило в дежурную часть министерства в субботу вечером. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

По предварительным данным правоохранителей, погибший - "гражданин, устроивший стрельбу у спортивного комплекса". Личность этого человека и все обстоятельства произошедшего уточняются.

Как уже сообщалось, инцидент со стрельбой произошел в субботу днем рядом со спорткомплексом "Олимп", расположенный на пересечении улиц Пушкинской и Шмулевича столицы республики. "Владикавказский стрелок", как его сразу прозвали в городе, во время ссоры ранил из боевого пистолета двоих местных жителей. Сейчас пострадавшие находятся в республиканской больнице.