Напавший на директора школы забайкалец рассказал о своих мотивах

В Забайкальском крае выпускник, напавший с ножом на директора школы, рассказал следствию, что совершил преступление из-за мести. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Молодой человек заявил, что пытался убить директора на почве личной неприязни. "Мотивом совершения преступления стала плохая характеристика, представленная директором школы в военный комиссариат", - заявляют в Следственном комитете Забайкалья.

Напомним, происшествие произошло 11 мая недалеко от города Шилка. Выпускник школы села Новоберезовское пришел к директору школы домой, а когда мужчина открыл калитку, нанес ему несколько ударов ножом и убежал.

Нападавший сейчас под стражей. 63-летний директор в тяжелом состоянии находится в больнице. У него три ножевых ранения.