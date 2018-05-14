На Ямале прокуратура начала проверку гибели рабочих при пожаре

Прокуратура ЯНАО расследует трагический инцидент, который произошел в минувшие выходные в городе Муравленко. Здесь в результате пожара в административно-бытовом здании погибли четверо рабочих.

Как рассказали в региональном главке МЧС, пожар в деревянном двухэтажном здании, расположенном в промзоне, начался около часа ночи 13 мая. Четверо работников строительной фирмы, которые находились в это время внутри, погибли. Еще один с ожогами доставлен в больницу.

"Организована проверка того, как соблюдали правила пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства в компании, чьи сотрудники погибли, а также предприниматель - собственник здания", - передает пресс-служба окружной прокуратуры.

По факту гибели рабочих Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Причина пожара выясняется.