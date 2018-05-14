СК отпустил Алексея Малобродского под подписку о невыезде

Следствие изменило меру пресечения бывшему гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому на подписку о невыезде.

"Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении", - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, такое решение принято "с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств". Кроме того, по мнению следствия, процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства продолжается ознакомление с материалами уголовного дела Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и иных обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа", - добавила Петренко.

Ранее следствие дважды просило об изменении меры пресечения Малобродскому на домашний арест. Генпрокуратура выступала против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения. В итоге Басманный суд 27 апреля отказался удовлетворить ходатайство следствия о переводе Малобродского под домашний арест. Аналогичное ходатайство 10 мая суд вернул следствию из-за наличия не вступившего в силу первого решения. В тот же день Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы с подозрением на инфаркт.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной худруком "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" на проект "Платформа". По мнению следствия, фигуранты завышали стоимость производства мероприятий для проекта, и перечисляли полученные деньги фирмам-однодневкам.

Все подследственные обвинения отвергают. Исключение - бывший бухгалтер Нина Масляева, которая стала сотрудничать со следствием и дала показания на других фигурантов. Малобродский был единственным из обвиняемых, кто находился в СИЗО, и первый, кому мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.