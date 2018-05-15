СК выпустил обращение после гибели юноши в электричке

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте после гибели юноши в электричке выпустило обращение к родителям и педагогам. Ведомство просит внимательнее следить за детьми и рассказывать им об опасностях железной дороги.

Проверка после гибели подростка продолжается. Следователь осмотрел место ЧП на платформе Солнечная, опросил машиниста и других очевидцев. Также назначены всевозможные экспертизы.

Как уже писала "РГ", 15-летний подросток погиб вчера около 21:00. Он решил проехать на крыше электрички Москва - Малоярославец, но получил сильный удар током.