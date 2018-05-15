На Урале площадь лесных пожаров превысила 3,5 тысячи гектаров

В Челябинской области, где из-за крупного природного пожара было ограничено движение по трассе Южноуральск - Магнитогорск зафиксировано еще семь природных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

По сводке на шесть часов утра площадь лесного пожара в Пластовском районе, из-за которого до 23.00 понедельника ограничивалось движение с 1 по 81 километр автодороги Южноуральск - Магнитогорск, выросла до 3,5 тысячи гектар. Огонь тушили 285 человек и 30 единиц техники, включая беспилотную авиацию и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывший в понедельник к месту ЧП.

Кроме того, в регионе зарегистрировано еще семь лесных пожаров, в том числе в Миасском и Кыштымском округах, Кизильском, Увельском и Аргаяшском районах. Площадь возгорания там составляет от 40 до 63 гектаров. Причем во всех случаях причиной возгорания стал человеческий фактор, отметили в МЧС.