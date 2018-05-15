Суд арестовал задержанного ФСБ мэра Миасса

Глава Миасса в Челябинской области Геннадий Васьков, досрочную отставку которого сегодня приняли местные депутаты, по решению суда арестован на два месяца. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили во вторник в следственном управлении СК по региону.

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил представитель регионального СК Владимир Шишков. - По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс обвиняемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада.

Как уже сообщала "РГ", преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые накануне задержали градоначальника на рабочем месте и осуществляют оперативное сопровождение его уголовного дела.

Расследование продолжается.