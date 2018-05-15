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15.05.2018 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд признал законным изъятие детей у свердловчанки, удалившей грудь

Текст: Екатерина Призова

Свердловский областной суд признал законным приговор районной инстанции, ранее отказавшейся вернуть детей жительнице Екатеринбурга, которая удалила грудь. "Судебная коллегия постановила оставить приговор без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - передает сегодня РИА Новости.

Фото: из личного архива Альмиры Давлетхановой
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Напомним, в прошлом году двух приемных мальчиков забрали из семьи свердловчанки. Причиной, по ее словам, стала операция по удалению молочных желез, большой размер которых мешал женщине вести полноценную жизнь. Версия органов опеки иная: это было сделано из-за имеющегося у матери заболевания (какого - не уточнялось).

С тех пор приемная мать пытается вернуть малышей, но пока безрезультатно.

После сегодняшнего заседания ее адвокат намерен обратиться в суд кассационной инстанции, затем - если будет такая необходимость - в ЕСПЧ.

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