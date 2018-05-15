Новости

В Астрахани россиянин протащил плавучий кран за две минуты 13:10
Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Макроном и Меркель 13:03
На Ярославском направлении горит цистерна, движение поездов остановлено 13:01
Путин рассказал об отношении иностранных лидеров к Собчаку 13:00
Строительство Крымского моста уместили в трехминутное видео 12:59
В Воронеже угонщики Infiniti устроили перестрелку с полицейскими 12:46
Автомобили Toyota резко подорожали в России 12:41
Полиция ликвидировала наркопритон на западе Москвы 12:36
В Москве установили камеры, фиксирующие неправильную парковку 12:35
Песков: Москва будет защищать интересы российских СМИ на Украине 12:30
Дмитрий Песков: Ситуация в Газе вызывает самую глубокую озабоченность 12:29
Симоньян: Украина мстит России за мост в Крым 12:25
В России предложили лицензировать квесты 12:22
На Урале приняли досрочную отставку задержанного ФСБ мэра 12:22
Песков: Путин и Медведев обсудят конфигурацию кабмина во вторник 12:17
В Петербурге домашняя собака покусала 9-месячного ребенка 12:12
Москвич задушил девушку, инсценировав самоубийство 12:08
На Камчатке шестилетняя девочка погибла в канализационном люке 12:08
Решение суда по Telegram обращено к немедленному исполнению 12:05
В Хакасии пропал рыбак с перевернувшегося катера 12:00
В Тюмени расследуют смерть ребенка от аппендицита 11:58
Китаянке продали "собаку", которая оказалась медведем 11:58
В Оренбуржье чиновников минобра заподозрили в хищении 2 млн рублей 11:49
Видео: Братья Миранчуки сбрили бороду президенту "Локомотива" 11:45
В Череповце пьяный пассажир угрожал ножом сотруднику ДПС 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
15.05.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале приняли досрочную отставку задержанного ФСБ мэра

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Глава Миасса Геннадий Васьков досрочно освобожден от занимаемой должности. На состоявшейся сегодня 37 сессии депутатов избран врио градоначальника, который будет руководить городом до проведения нового конкурса на замещение вакантной должности, сообщили во вторник в городском собрании.

В Ингушетии экс-чиновников обвинили в мошенничестве на 82 млн

- Исполняющим обязанности мэра с зарплатой в размере свыше 130 тысячи рублей выбран 45-летний депутат Григорий Тонких. Новый конкурс по выбору главы города назначен на шестое июля, - уточнили в собрании.

Добавим, что депутат Григорий Тонких родился 15 января 1973 года, имеет высшее образование. Его основное место работы в настоящее время - ОАО "ЭнСер", где он является начальником теплоэлектроцентрали.

В отношении экс-мэра Геннадия Васькова, задержанного вчера сотрудниками СК и УФСБ области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В Крыму назвали цель украинской "патрульной полиции"
Мосгорсуд: Решение о блокировке Telegram не вступало в силу
Россия примет на вооружение нового "убийцу авианосцев"
На ядерном полигоне в КНДР начали сносить здания