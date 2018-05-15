На Урале приняли досрочную отставку задержанного ФСБ мэра

Глава Миасса Геннадий Васьков досрочно освобожден от занимаемой должности. На состоявшейся сегодня 37 сессии депутатов избран врио градоначальника, который будет руководить городом до проведения нового конкурса на замещение вакантной должности, сообщили во вторник в городском собрании.

- Исполняющим обязанности мэра с зарплатой в размере свыше 130 тысячи рублей выбран 45-летний депутат Григорий Тонких. Новый конкурс по выбору главы города назначен на шестое июля, - уточнили в собрании.

Добавим, что депутат Григорий Тонких родился 15 января 1973 года, имеет высшее образование. Его основное место работы в настоящее время - ОАО "ЭнСер", где он является начальником теплоэлектроцентрали.

В отношении экс-мэра Геннадия Васькова, задержанного вчера сотрудниками СК и УФСБ области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.